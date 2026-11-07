«La Regione dia i soldi per il guado» 

«Se la Regione non dovesse intervenire, non lasceremo il guado sul Flumendosa in condizioni disastrate». Lo ha assicurato Pierpaolo Piu, sindaco di Villaputzu: «Con la prossima variazione di bilancio ci troveremo costretti a utilizzare 150mila euro dall’avanzo di amministrazione che ho appositamente tenuto da parte», ha detto in Aula, «una situazione comunque inverosimile perché dovrebbe essere la Regione a stanziare subito ulteriori fondi».

La lettera

Il Comune già dallo scorso marzo (sindaco era allora l’attuale capogruppo di minoranza Sandro Porcu) aveva chiesto altre risorse per la manutenzione del guado, proprio perché i primi 150mila euro stavano terminando. Richiesta reiterata a luglio, agosto e settembre dall’attuale primo cittadino. Non c’è stata riposta. E oggi son rimasti i soldi solo per un altro intervento in programma martedì. Da qui la lettera di Piu al Prefetto per denunciare la gravità della situazione e il rischio isolamento di Villaputzu e del Sarrabus.

Opposizione

Una presa di posizione che però, secondo il capogruppo di minoranza e consigliere regionale di maggioranza Sandro Porcu, non è sufficiente: «Sul fatto che le somme le debba mettere la Regione non c’è dubbio», ha detto, «così è stato fatto con l’ultima finanziaria approvata dalla Giunta regionale il 29 ottobre anche se le risorse saranno effettivamente disponibili a febbraio o marzo. Si mettano però subito a disposizione venti o trentamila euro dal bilancio comunale, prima che l’emergenza si aggravi».

La mozione

Concetto ribadito tramite una mozione presentata a nome dell’intero gruppo di minoranza: «Il Consiglio», viene ribadito nel documento, «impegna il sindaco e la Giunta a procedere con la massima urgenza alla predisposizione degli atti necessari per garantire la continuità della manutenzione del guado individuando le risorse comunali indispensabili fino all’effettiva disponibilità dei finanziamenti regionali».

«Risorse adeguate»

Il primo cittadino, dopo il Consiglio, ha ribadito che le risorse per il guado devono essere garantite con regolarità dalla Regione: «Il Comune non può essere costretto a intervenire con fondi propri», ha ribadito, «fondi che verrebbero sottratti ad altre necessità della comunità». Inoltre «la nostra capacità di intervenire può far apparire a qualcuno meno urgente persino i lavori sul ponte di ferro».

Come dire: bene il guado ma non passi il messaggio che il ponte di ferro possa restare, vista la presenza di un percorso alternativo. E quindi «la Regione e gli enti competenti», ha concluso Piu, «assicurino risorse adeguate e massima attenzione per il guado e per il ponte di ferro».

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