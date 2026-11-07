SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Villaputzu.
08 novembre 2026 alle 00:23

«La Regione dia i soldi per il guado» 

Dopo tre richieste inevase da luglio, il sindaco scrive al Prefetto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Se la Regione non dovesse intervenire, non lasceremo il guado sul Flumendosa in condizioni disastrate». Lo ha assicurato Pierpaolo Piu, sindaco di Villaputzu: «Con la prossima variazione di bilancio ci troveremo costretti a utilizzare 150mila euro dall’avanzo di amministrazione che ho appositamente tenuto da parte», ha detto in Aula, «una situazione comunque inverosimile perché dovrebbe essere la Regione a stanziare subito ulteriori fondi».

La lettera

Il Comune già dallo scorso marzo (sindaco era allora l’attuale capogruppo di minoranza Sandro Porcu) aveva chiesto altre risorse per la manutenzione del guado, proprio perché i primi 150mila euro stavano terminando. Richiesta reiterata a luglio, agosto e settembre dall’attuale primo cittadino. Non c’è stata riposta. E oggi son rimasti i soldi solo per un altro intervento in programma martedì. Da qui la lettera di Piu al Prefetto per denunciare la gravità della situazione e il rischio isolamento di Villaputzu e del Sarrabus.

Opposizione

Una presa di posizione che però, secondo il capogruppo di minoranza e consigliere regionale di maggioranza Sandro Porcu, non è sufficiente: «Sul fatto che le somme le debba mettere la Regione non c’è dubbio», ha detto, «così è stato fatto con l’ultima finanziaria approvata dalla Giunta regionale il 29 ottobre anche se le risorse saranno effettivamente disponibili a febbraio o marzo. Si mettano però subito a disposizione venti o trentamila euro dal bilancio comunale, prima che l’emergenza si aggravi».

La mozione

Concetto ribadito tramite una mozione presentata a nome dell’intero gruppo di minoranza: «Il Consiglio», viene ribadito nel documento, «impegna il sindaco e la Giunta a procedere con la massima urgenza alla predisposizione degli atti necessari per garantire la continuità della manutenzione del guado individuando le risorse comunali indispensabili fino all’effettiva disponibilità dei finanziamenti regionali».

«Risorse adeguate»

Il primo cittadino, dopo il Consiglio, ha ribadito che le risorse per il guado devono essere garantite con regolarità dalla Regione: «Il Comune non può essere costretto a intervenire con fondi propri», ha ribadito, «fondi che verrebbero sottratti ad altre necessità della comunità». Inoltre «la nostra capacità di intervenire può far apparire a qualcuno meno urgente persino i lavori sul ponte di ferro».

Come dire: bene il guado ma non passi il messaggio che il ponte di ferro possa restare, vista la presenza di un percorso alternativo. E quindi «la Regione e gli enti competenti», ha concluso Piu, «assicurino risorse adeguate e massima attenzione per il guado e per il ponte di ferro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la vittoria che serviva

Adopo abbatte il Frosinone (1-0) nel ricordo di Gigi Riva 
l Nello sport
Il focus

Olbia attende da 13 anni il piano anti alluvione

Il tormentato iter verso la conclusione: due canali scolmatori devieranno l’acqua 
Tania Careddu
L’alleanza

Progressisti, Zedda non si candida

Ghirra in campo alle Politiche. «La Giunta? Serve più vigore su sanità e trasporti» 
Massimiliano Rais
Intervista

«Pensavo più a una torta» In Cina un francobollo per i 70 anni di Diliberto

L’omaggio della Repubblica popolare  al giurista cagliaritano con cattedra a Wuhan 
Celestino Tabasso
bilancio

Gasolio, da oggi si rischiano rincari

Non rinnovato il taglio delle accise. Manovra, Cisl e banche all’attacco 
Guerra ibrida

I dati sensibili di Tajani nel dark web

Sospetti sui cyberpirati russi, l’ambasciata smentisce, Meloni preoccupata 
Violenza

Sfregia la compagna a coltellate

Prima aveva tentato di aggredire il figlio della donna: arrestato 