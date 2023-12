«La Regione ci dica dove portare i rifiuti» 

«Fermare l’impianto di compostaggio non è un optional, è un obbligo, dettato dalle criticità riscontrate da recenti ispezioni e sopralluoghi. Alla Regione abbiamo chiesto di farci sapere dove trasferire i rifiuti». Il presidente del Consorzio industriale di Villacidro, Enrico Caboni, a pochi giorni dal passaggio di gestione della struttura dalla Villaservice al Consorzio, cerca di recuperare il tempo perso per rinnovare e adeguare alla nuova normativa l’impianto di trattamento dell’umido, eccezione fatta per la parte sotto sequestro dal 2021, in seguito all’incidente in cui perse la vita l’operaio Ignazio Sessini.

La lettera

Al fine di evitare caos e disagi ai Comuni del Medio Campidano che conferiscono l’umido a Villaservice, società che gestisce l’impianto dal 2008, oggi in liquidazione, Caboni ha scritto una lettera a Regione, Villaservice, Provincia del Sud Sardegna e Arpas. «Dalle verifiche effettuale dai tecnici – si legge – sono emerse criticità sullo stato manutentivo dell’impianto. Dal primo gennaio è necessario che il compostaggio si fermi per l’esecuzione dei lavori di ripristino della completa funzionalità». Uno stop di mesi per consentire gli interventi necessari su tutta la strumentazione, obsoleta, dopo 15 anni di mancate manutenzioni, salvo emergenze. «Stiamo valutando – prosegue la nota – di attivare per un breve periodo il trasferimento dell’umido in altri impianti. La Regione, autorità competente alla programmazione, ci dica quali e dove si trovano. Alla Villaservice chiediamo di trasmettere i dati relativi dei Comuni e di altri Enti che conferiscono a Villacidro».

Gli interrogativi

Per arrivare puntuali al primo dell’anno, giorno in cui la gestione passerà al Consorzio, in questi giorni si susseguono gli incontri fra i Comuni soci – Arbus, Gonnosfanadiga, Sanluri e Villacidro – Consorzio e Villaservice, per facilitare il passaggio e salvare i posti di lavoro, ma le polemiche non si placano. A sollevare dubbi sono ancora le minoranze consiliari. «A venti giorni dalla consegna dell’impianto – incalza Antonio Muscas di Villacidro – siamo all’oscuro di tutto, di ufficiale non c’è nulla. Il progetto per ammodernare l’impianto c’è? Dove si trova? Chi l’ha firmato? Con quali soldi? Saranno i 12 milioni della Regione nelle casse del Consorzio?». Agostino Pilia di Arbus dice: «Per quanto si cerchi di fare chiarezza resta tutto appannato. Atti concreti sono a noi sconosciuti. Il sito del Consorzio è muto. I Consigli comunali a volte assumono toni accesi, mancano le risposta alle nostre domande».

