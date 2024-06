«La Regione ci aiuti: dobbiamo fermare l’invasione eolica» 

«Siamo indifesi, senza informazioni. Chiediamo alle istituzioni di sostenere questa lotta. C’è di mezzo il nostro futuro». Remigio Angius cerca di combattere la sua battaglia contro la speculazione energetica. Con un un gruppo di compaesani sta cercando di costituire a Villamassargia un comitato popolare. Sarebbe il quindicesimo in Sardegna. Esprime tutta sua preoccupazione durante un’affollata assemblea popolare nell'oratorio parrocchiale. Aspettava i sindaci del suo paese e di Musei, ma Deborà Porrà e Sasha Sias avevano già preso altri impegni e non hanno potuto presenziare. C’erano comunque tante persone, i rappresentanti dei comitati e delle associazioni ambientaliste, invitate proprio dal gruppo di cittadini che ha promosso l’incontro.

Il dibattito

«Solo a Villamassargia - sbotta Graziano Bullegas, Italia Nostra Sardegna - potrebbero nascere 5 parchi eolici e 2 parchi fotovoltaici. Sarebbero 160 ettari di terreno sottratti alla collettività in cambio di indennizzi neanche certi: niente contro le rinnovabili ma questa è mera speculazione». Giancarlo Ballisai (Comitato Nuraxino) ricorda che «tra parchi eolici e fotovoltaici siamo arrivati a 28 richieste per l’area tra Carbonia, Gonnesa e Portoscuso e senza contare i progetti off shore. Nuraxi Figus è praticamente circondata e siamo molto preoccupati anche perché è previsto che 8 cavidotti attraversino il paese. Serve più dinamismo da parte degli amministratori di Carbonia e Gonnesa: c’è il forte rischio di svegliarsi con miriadi di lettere di esproprio e che esploda la protesta». Stesso timore per il collega di comitato Venanzio Melis: «Nella nostra zona sono ben 10 mila le particelle catastali minacciate dagli espropri e di molti progetti non sappiamo nulla. Vediamo solo l’elenco delle particelle espropriabili e le tabelle d’indennizzo che riguardano però solo le zone di passaggio dei cavidotti, non l’intero terreno: le cifre saranno irrisorie».

I comitati

Il presidente dei comitati sardi contro la speculazione energetica, Marco Pau tira in ballo la presidente della Regione Alessandra Todde: «Grave errore il ritardo sulla moratoria regionale e anche la perdita di tempo delle commissioni dalle quali saremo sentiti con le nostre proposte il 6 giugno. Devono capire che nessuna azienda agricola o bene archeologico e paesaggistico è al riparo da quest’invasione. Ci opporremo anche fisicamente alle speculazioni».

La Chiesa

Don Antonio Mura, direttore Upsl della Diocesi di Iglesias ha inviato un messaggio. Poco prima dell’incontro, raggiunto al telefono ha affermato che «queste sono nuove forme di colonialismo basate solo sul profitto e a danno della nostra terra. Bisogna pensare anche a come smaltire queste mega installazioni. Occorre un progetto energetico serio per la Sardegna». Durissima anche Rita Corda, del Comitato No Tyrrhenian Link: «Rispetto a speculatori che non si fermano neanche davanti a Su Nuraxi (Barumini) rileviamo servilismo ed appiattimento da parte delle istituzioni regionali e locali che non hanno nemmeno pensato ad una consultazione popolare quando invece occorre un decreto che blocchi tutti i progetti in essere». Lunedì il tema del Tyrrhenian Link sarà affrontato dal Consiglio Metropolitano di Cagliari.

