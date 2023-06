La Regione chiede un altro elitanker «Per il 20 luglio» 

La Regione è pronta a contrastare gli incendi estivi. Le forze in campo sono già schierate, ora si spera anche sul buonsenso dei cittadini e sulla clemenza del clima. Sul tavolo ci sono le risorse che dovrebbero servire a ottimizzare il servizio.

L’assessore all’Ambiente Marco Porcu è fiducioso: «Abbiamo predisposto come ogni anno tre convenzioni», spiega l’esponente della Giunta Solinas in quota a Fdi. «Quella con i vigili del fuoco è stata rinforzata: metteremo circa 500 mila euro in più rispetto al milione giù previsto per il suo prolungamento. Poi ci sono quelle con le associazioni di volontariato e con i barracelli, che prevedono uno stanziamento complessivo di altri due milioni. Abbiamo fatto il possibile per schierare una squadra in grado di fronteggiare quella che, per la nostra Isola, è una costante emergenza».

Insomma, con tre milioni e mezzo la Regione conta di arginare una piaga che, da sempre, rende meno piacevole l’estate per i sardi e i turisti.

«L’obiettivo», argomenta ancora Porcu, «è quello di ridurre sensibilmente gli incendi e questa non appaia una frase scontata. Ma non dipende solo da noi e dall’organizzazione della campagna. In campo ci sono novemila uomini e abbiamo chiesto anche un altro elitanker. La manifestazione d’interesse c’è, le possibilità che venga concesso sono alte», conclude. «Tuttavia, speriamo di averlo entro il 20 luglio, a campagna antincendio avviata, altrimenti non avrebbe senso farlo arrivare. Spero quindi di poterlo annunciare presto, anche perché quest’anno sarebbe un grosso supporto per la campagna antincendi nel suo complesso».

