«La Regione blocchi l’assalto eolico sul nostro territorio» 

Continua nel Sarcidano-Barbagia di Seulo la battaglia contro i progetti di parchi eolici che piovono su tutta la Regione. L’ennesimo no è arrivato nei giorni scorsi dai sindaci di Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanova Tulo durante un incontro nella sede isilese della Comunità Montana. Alla base di questa contrarietà il mancato coinvolgimento delle comunità locali e il gran numero di pale che potrebbero campeggiare nei vari paesi con un forte impatto visivo e ambientale. E ancora: la totale mancanza di benefici per le comunità.

La critica

I sindaci hanno rimarcato che non sono contrari alla transizione energetica e alle energie rinnovabili, infatti in diversi Comuni sono stati avviati i percorsi partecipati per le comunità energetiche. Ma in questi anni hanno puntato, insieme, su uno sviluppo sostenibile, sullo sviluppo turistico e sulla valorizzazione delle attività produttive tradizionali come l’agricoltura, l’allevamento e l’artigianato. Le pale eoliche, alte fino a 200 metri, non fanno parte di questo progetto. «Come comunità montana», ha detto il vice presidente Giovanni Daga, «abbiamo espresso la contrarietà di un territorio unito e pronto a combattere in tutte le sedi per vedere riconosciuto il diritto al rispetto del proprio ambiente. Vogliamo tutelare gli interessi della nostra popolazione, che vengono messi a rischio da queste grandi società che incarnano il volto del colonialismo moderno: sì alle comunità energetiche, ma assolutamente no ai tentativi di speculazione in atto».

Il comitato

Continua su questo fronte anche il lavoro del comitato di tutela che non intende arrendersi di fronte ai continui progetti che arrivano e si accavallano l’uno sull’altro. «Noi stiamo scrivendo le osservazioni contro il progetto Lobadas (Mandas-Isili)», ha detto il portavoce Luigi Pisci, «e contro il nuovo progetto di Perd’e Cuaddu (altre 7 torri). Chiediamo a tutte le amministrazioni comunali sarde coinvolte di creare un movimento unitario e lottare insieme ai comitati sardi che si sono uniti in coordinamento. Alla regione Sardegna chiediamo di fermare tutto con una moratoria e di recepire con una propria legge le direttive europee che tutelerebbero il paesaggio sardo e i suoi beni identitari». Non solo: «È l'ennesimo progetto che viene presentato senza il coinvolgimento delle comunità locali», ha aggiunto il sindaco di Isili Luca Pilia, «e senza benefici concreti per il nostro territorio: come abbiamo già fatto in passato, ribadiamo il nostro giudizio politico negativo verso delle opere che non contribuiranno di certo al benessere delle nostre comunità». In questi anni la Comunità Montana ha investito tempo e risorse importanti per incentivare i settori portanti dell’economia locale: «La creazione di parchi eolici di questa grandezza e di questa portata sono incompatibili con il programma di sviluppo tracciato».

I pareri

«Auspichiamo una immediata presa di posizione della nuova giunta regionale», ha detto il sindaco di Escolca Eugenio Lai, «per bloccare la speculazione che anche il nostro territorio sta vivendo. L’energia deve andare a beneficio dei cittadini e delle imprese senza nuova deturpazione ambientale». «Siamo contrari a questa cannibalizzazione delle nostre terre», ha aggiunto il sindaco di Orroli Alessandro Boi, «che ha come unico scopo quello di garantire lauti profitti alle multinazionali dell’eolico, gli obiettivi della transizione ecologica indicati dall’Agenda 2030 vanno rispettati, ma non può essere sempre la Sardegna a pagare dazio». «Tanti aerogeneratori», ha aggiunto Samuele Gaviano, sindaco di Serri, «ricadono in aree con vincolo archeologico e paesaggistico». Un problema reale che gli amministratori vogliono affrontare.

