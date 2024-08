«La Regione apra la vertenza con lo Stato» 

Nel mirino c’è il finale di partita: «La battaglia contro la speculazione energetica nell’Isola va avanti, ma è la Regione che dovrebbe portarla a compimento». Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo e proponente della legge di iniziativa popolare denominata Pratobello 24, invita amministratori pubblici e comitati a battere il ferro finché è caldo: «Tutti i Comuni sardi dichiarino che in Sardegna non esistono aree idonee per l’installazione di pannelli fotovoltaici o pale eoliche», dice Mereu. «Vado ancora oltre: forte del sostegno popolare che sta ottenendo la Pratobello 24, sia il Consiglio regionale a deliberare che in Sardegna non esistono aree idonee e, al contempo, ad adottare la Legge Pratobello 24 subito, senza cincischiare».

La finalità

L’obiettivo è presto detto: «In quel momento si aprirebbe allo scontro istituzionale con lo Stato, che ci ha sempre considerato terra di conquista, quindi alla stregua di una colonia», prosegue Mereu. «Per lo Stato sarà una bella gatta da pelare, ben di più di una moratoria senza efficacia, e ognuno, in base al proprio ruolo, dovrà dire da che parte sta. Parlo dei nostri deputati e dei nostri senatori, dei consiglieri regionali che, a prescindere dalla loro appartenenza politica, si sono distinti per il loro silenzio. Come se in Sardegna», constata il sindaco di Orgosolo, «non stia accadendo niente».

Le firme

Pasquale Mereu chiede ai sardi un ultimo sforzo per dare forza alla Legge di Pratobello: fu proprio nel Comune che amministra che, nel 1969, ci fu la rivolta della popolazione contro il tentativo di realizzare lì un poligono. Sono tantissime le firme a favore della proposta di legge che individua nell’Urbanistica il grimaldello, dando forza alla competenza primaria della Regione in materia, per istituire divieti in grado di bloccare pale eoliche alte anche trenta metri e intere distese fotovoltaiche. «Su cento Comuni sardi, i comitati ne hanno raccolto quarantamila, escludendo i Comuni e i banchetti di Cagliari, Sassari, Nuoro e Olbia», riferisce il sindaco barbaricino. «Quindi, il 16 settembre, saranno decisamente di più. E questo dà il senso di una battaglia di popolo che la Sardegna non può sprecare: una mobilitazione pacifica in difesa della terra, del paesaggio e dell’ambiente».

Comitati

I comitati, che hanno deciso di spogliarsi di ogni coordinamento, stanno sorgendo dappertutto proprio per raccogliere le firme per la Pratobello 24. «In ogni caso», chiosa Mereu, «è un segnale che, ai Palazzi della politica, non può passare inascoltato».

