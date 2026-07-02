«La Regione aiuti le imprese» 

Sostegno finanziario e premialità alle imprese che operano nella Sardegna centrale resistendo a crisi sempre più insidiose. L’appello alla Regione arriva da Confindustria in vista dell’assemblea del 10 luglio che ospiterà il presidente nazionale Emanuele Orsini, accanto alla sottosegretaria al ministero dell’Economia, Sandra Savino.

«Ci sono tanti settori e produzioni di eccellenza, imprenditori coraggiosi e determinati che credono nel territorio e continuano a portare avanti il loro progetto nonostante le tante difficoltà e inefficienze. Il coraggio degli imprenditori però non è sufficiente e ci chiediamo fino a quando potrà durare», sottolinea Pierpaolo Milia, presidente provinciale di Confindustria.

Vertenze e proposte

«Anche la politica deve avere coraggio e mettere mano ai problemi che ci trasciniamo da decenni», auspica Milia. Tra i dossier richiama i nodi della continuità territoriale merci: il 98 per cento dei beni in entrata e uscita dalla Sardegna viaggia via mare, con costi logistici superiori di circa il 40 per cento rispetto al resto del Paese. Da qui l’appello alla Regione per il «sostegno del manifatturiero nei nostri territori. Servono più imprese e soprattutto più imprese che producono. È fondamentale sostenere le imprese che investono nella Sardegna centrale con misure specifiche e risorse dedicate, mettendo in campo bandi territorializzati e meccanismi di premialità nei bandi in uscita nell’ambito della programmazione dei fondi comunitari. Perché senza imprese strutturate e un contesto che offra servizi e opportunità, cosa può convincere i giovani a restare?».

L’assemblea

L’incontro del 10 luglio, nell’auditorium del museo del costume, sarà occasione anche per un approfondimento sull’Einstein Telescope per capire quali potrebbero essere le filiere e i settori produttivi coinvolti nelle diverse fasi e quale impatto potrebbe avere nel territorio che - nota Milia - «non può attendere passivamente l’esito della candidatura ma deve prepararsi, con investimenti in infrastrutture e servizi che ancora mancano. L’orgoglio del fare e il coraggio di restare non bastano da soli, hanno bisogno di risposte concrete da parte delle istituzioni regionali, nazionali ed europee, e di un sistema produttivo che sia nelle condizioni di crescere e di strutturarsi». Nell’incontro del 10 luglio, intitolato “L’orgoglio del fare, il coraggio di restare”, ci saranno anche Michele Punturo, coordinatore internazionale del progetto dell’Einstein, e l’assessore regionale dell’Industria, Emanuele Cani.

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