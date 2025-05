«La Regione adesso faccia la propria parte» 

Una giornata di riflessione, sì. Ma non un appuntamento spot. «Il dibattito sullo spopolamento non può restare confinato alla sfera della diagnosi, ma deve tradursi in un percorso concreto nelle sedi istituzionali». Si è chiuso così, con l’appello-proposta di Cristiano Erriu, presidente del Centro Studi Aldo Moro, il convegno di ieri sullo spopolamento. Quel “Riabitare la Sardegna” che già nel titolo ha indicato più di una direttrice lungo la strada dei processi attraverso cui fermare la fuga di residenti.

La sintesi del presidente è diventata il manifesto programmatico. Una progettualità che ha messo d’accordo tutti i relatori e adesso si spinge oltre il perimetro del dibattito. «Le conclusioni condivise in questa sede – ha detto Erriu – rappresentano l’avvio di un’iniziativa politica forte, che punta a portare in Consiglio regionale una mozione programmatica capace di impegnare la Giunta all’elaborazione di una strategia territoriale integrata, ispirata anche alle esperienze virtuose maturate in altre regioni italiane ed europee».

Insomma, il Centro Studi Aldo Moro ha messo ieri sotto la lente gli «alert» più significati dello spopolamento, tra cui anche «l’erosione della rappresentanza democratica nei territori da cui si va via», con l’obiettivo di attivare «percorsi pianificati e strategici». Erriu ha dato la carica: «È tempo che la Sardegna metta a frutto conoscenze, proposte e risorse, per passare finalmente dalla consapevolezza all’azione». ( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA