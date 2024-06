«La Regione abbatta le tasse» 

Gli imprenditori della Sardegna centrale si confrontano con la presidente della Regione Alessandra Todde. Ieri l'incontro nella sala conferenze della Camera di commercio di Nuoro dal titolo "Una Sardegna centrale più forte per la crescita dell'intera Isola. La politica abbia visione e coraggio". Ad accogliere la presidente e gli imprenditori sono stati il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi che ha supportato Todde, il presidente di Confindustria Sardegna Centrale Giovanni Bitti e il direttore generale Luigi Ledda. «La Regione abbia visione e coraggio con una fiscalità incentivante per le aree interne e montane non è più rinviabile - ha detto Bitti -. Servono misure urgenti per frenare la desertificazione produttiva e lo spopolamento di imprese e cittadini, soprattutto giovani che da tempo non ritengono più attrattivo vivere e investire nel territorio. Da parte della politica ci aspettiamo un approccio nuovo, collaborativo, di dialogo e rete».

La carta dei bisogni

A presentare i problemi e le speranze dei singoli comparti sono stati gli imprenditori: Davide Ferreli per l'Agroalimentare, Giovanni Derosas per Turismo e imprese culturali, Antonello Pittorra per i Trasporti e terziario, Federico Fiorelli per Cave e miniere, Rosa Appeddu per le Costruzioni edili, Giuseppe Pertile per la sezione Chimica energia e ambiente, Giorgio Castelli per la Sanità e Francesco Murroni per Servizi e innovazione, Voce anche a diversi imprenditori della Sardegna centrale che resistono eroicamente. La crisi e le difficoltà hanno toccato ogni ambito, a partire dalla burocrazia sino allo spopolamento e mancanza di motivazione.

La governatrice

La presidente Todde ha replicato: «Speranza e ottimismo non devono mai mancare, sono i due passi da fare per ricostruire un sistema funzionante. Fare impresa nella Sardegna centrale è una difficoltà in più rispetto ai centri maggiormente collegati. Bisogna cambiare il metodo: le infrastrutture vanno programmate affinché siano valide anche nel lungo periodo. E bisogna prendere tutte le fonti di finanziamento».

Tra i punti toccati per una nuova Isola anche quello dell'Einstein Telescope, che potrebbe rilanciare il territorio. In merito la presidente della Regione afferma: «Serve una regia che faccia da stimolo per il territorio», ha detto la governatrice, «creando un collegamento tra infrastrutture, sviluppo dei centri, università in maniera interdisciplinare, creando opportunità per i giovani. I giovani rimangono qui quando ci sono opportunità di lavoro, reali, concrete e, perché no, ci sia anche qualcuno che li segua nel loro percorso di crescita. Ci vorrebbe maggior cultura imprenditoriale, dobbiamo trasmetterla e farla, affinché i giovani si avvicinino a queste realtà e le piccole imprese crescano».