La Regione a caccia di medici in affitto 

In corso la gara d’appalto da circa 6 milioni e mezzo per reclutare medici in affitto che, occupandosi solo di codici bianchi e verdi, dovranno contribuire a evitare la chiusura dei pronto soccorso degli ospedali della Sardegna. Ogni medico costerà 85 euro all’ora. I professionisti andranno a lavorare al Giovanni Paolo II, al Paolo Merlo e al Paolo Dettori (Asl Gallura), al San Francesco e al San Camillo (Asl Nuoro), al San Martino, al Delogu e al Mastino (Asl Oristano), a San Gavino (Asl Medio Campidano), al Sirai e al Cto (Asl Sulcis). Domande, per società e cooperative, fino al 9 settembre.

Intanto i tre sindacati autonomi Nursing up, Nursind e Fials, che una settimana fa avevano protestato per essere stati esclusi dal confronto, ieri, hanno incontrato la presidente della Regione Alessandra Todde e l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi.«Chiediamo delucidazioni su ciò che c'è scritto nel dl sanità - spiega Fabrizio Anedda, segretario regionale del Nursind - perché stiamo osservando che praticamente c'è un ritorno alla centralizzazione anche da un punto di vista della contrattazione dei fondi per la sanità». Per Diego Murracino, responsabile di Nursing Up, «oltre al commissariamento dei dg e al passaggio di alcuni presìdi da un’Azienda a un’altra, serve il rilancio delle professioni sanitarie e incrementare il personale».Tutti d’accordo con il reset dei vertici delle aziende: «Lo stiamo chiedendo da tempo - precisa Loredana Scanu, segretaria Fials - servono nuovi vertici e il criterio deve essere quello della responsabilità e della trasparenza nelle scelte e nelle azioni successive».

