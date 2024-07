la reginetta dei 400 metri 

Laura Frattaroli trionfa ai tricolori di Molfetta sui 400 e sigla il nuovo record sardo U18 che resisteva dal 1978. L’Allieva della Tespiense Quartu, allenata da Massimo Fanni, partiva da grande favorita nel giro di pista: dopo la batteria chiusa agevolmente in 55”31 si è presentata in finale col migliore accredito e con la sua classica corsa potente ed elegante ha tagliato per prima il traguardo in 54”23, nuovo record sardo U18, (il precedente, 54”52, apparteneva all’olimpica Daniela Porcelli) con cui è la 5ª italiana U18 di sempre. Il tecnico Massimo Fanni, figlio d’arte (il padre Fabrizio è allenatore di Dalia Kaddari), è molto soddisfatto e guarda avanti verso i prossimi obiettivi: «Laura ha gestito benissimo la gara centrando appieno il passaggio ai 200 m che c’eravamo prefissati e poi ha concluso come sempre in modo impeccabile. Siamo molto contenti del nuovo record sardo ed anche fiduciosi di farlo scendere ancora un po’ considerando che per lei questo è il primo anno di categoria. Adesso ci aspettano i campionati europei U18 a Banská Bystrica (Slovacchia), e ci auguriamo magari, un posticino in staffetta per i mondiali U20 a Lima (Perù). La stagione non è ancora finita, quindi nonostante l’ottimo risultato sui 400, rimaniamo concentrati per i prossimi obiettivi sino a fine estate».

Gli altri risultati

Oltre i grandi successi di Nappi e Frattaroli, il quinto posto di Giovanni Dolis (Cus Cagliari) nel peso, i sesti di Francesco Alpigiano (Cus Cagliari) nei 400hs e Stefano Mureddu (Tespiense) nei 200, ci sono altri risutati per l’Isola a cominciare dal 3° posto nella finale 2 dei 110 hs di Francesco Cherchi (Cus Sassari, 14”41) e dal 7° di Mattia Finiu (Ichnos, 14”96). Daniele Schirru è 11° nei 2000 siepi con 6’10”85 e Sofia Saba (Cagliari Marathon) 13ª con 7’18”56 nei 200 siepi e 24ª nei 1500. Sofia Onida (Porto Torres) è 16ª nel disco con 32,13 e 24ª nel peso con 9,73; Davide Dore è 18° nel martello con 50,89. Matteo Mura (I Guerrieri del Pavone) chiude 28° gli 800 in 1’58”96, Maria Mei (Academy Olbia) 13ª nei 3000 in 11’03”00. Costantino Vargiu (Podistica Sassari) lancia il martello a 43,33 ed Elena Spini (Amsicora) salta 10,86 metri nel triplo: emtrambi ventottesimi. Gli altri sardi invece, oltre la 30ª posizione.