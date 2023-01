La regina Santadi si ferma a Matzaccara 

La vittoria del Solarussa 2012, un netto 3-0 all’Arcidano, porta la capolista del girone C a quota 30, quattro gradini più su rispetto alla diretta inseguitrice Lunamatrona. Nel girone D il Bortigali resta solitario in vetta dopo la cinquina rifilata all’Orotelli (5-1). Vince anche la diretta inseguitrice Atletico Phiniscollis (1-0 alla Nulese), che rimane a tre lunghezze dalla vetta. Il Girasole si conferma al terzo posto a quota 19 grazie al 2-1 rifilato all’Oniferese.

Invariata la testa della classifica del girone B: la capolista Belvedere Villasalto ha vinto in casa dello Sporting Mandas (3-4) così come il Burcei ha vinto contro il Mulinu Becciu (1-4), dunque le due rivali mantengono rispettivamente il primo e secondo posto separate da un solo punto. Alle loro spalle un terzetto a quota 17: Havana San Basilio, Accademia Dolianova e Sinnai.

La gara si è conclusa sul 2 a 1 con un finale thrilling: i padroni di casa sono passati in vantaggio nei primi minuti di gioco grazie alle rete di Nicola Boi, all’87’ gli ospiti hanno pareggiato e poi, in pieno recupero, ancora Boi ha messo a referto la sua doppietta e la firma sul successo.

Sorpresa nel girone A: la schiacciasassi Santadi si è fermata in casa della Matzaccarese incassando la prima sconfitta del torneo. Soddisfazione tra i vincitori, tanto che il presidente William Marotto parla di campionato riaperto: «La vittoria contro la capolista ha portato nell’ambiente il giusto entusiasmo, adesso abbiamo un distacco di 5 punti dalla vetta e anche noi vogliamo dire la nostra per la prima posizione. Abbiamo patito un inizio difficoltoso a causa dei numerosi infortuni, ora speriamo di poter contare su tutta la rosa fino alla fine del torneo».

I gruppi B, C, D

I gruppi E, F, G

Continua il testa a testa in vetta alla classifica del girone E: Tzaramonte (fermo per la sosta) e Atletico Sorso sono le prime della classe (20 punti) davanti allo Sporting Paduledda (19). L’Atletico Sorso ha rifilato un pesante 5-1 al 3 Stelle, lo Sporting Paduledda ha asfaltato il Santa Lucia Sennori con un roboante 0-7. Nel girone F la situazione è più complessa, con cinque squadre che si contendono i primi posti racchiuse in appena due punti: FC Alghero e Mara 1974 al vertice (25), Centro Storico e Junior Ozierese subito dietro (24), Sporting Uri terzo (23). Nel girone G il Golfo Aranci resta al comando e allunga sulle inseguitrici con la vittoria in casa dell’Audax Padru (1-2) e la contemporanea sconfitta in casa dell’Atletico Tomi’s Oschiri (1-0) del Tavolara, ora a -5 e raggiunto al secondo posto dal Funtanaliras Monti che ha vinto con un tennistico 6-0 in casa del fanalino di coda Alà.

