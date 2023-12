«La Regina Elisabetta II temeva  di morire nel castello di Balmoral» 

Londra. La regina Elisabetta II temeva di morire nel suo castello scozzese di Balmoral, come avvenuto l'8 settembre 2022, per i problemi logistici che ciò avrebbe causato all'organizzazione del suo solenne funerale a Londra.

Lo ha rivelato sua figlia, la principessa Anna, il cui ruolo fu centrale nello svolgimento delle esequie e in particolare nel trasferimento del feretro dalla Scozia all'Inghilterra, in un documentario della Bbc sul primo anno di regno di Carlo III.

«Penso che ci sia stato un momento in cui ha sentito che sarebbe stato più difficile se fosse morta a Balmoral», ha detto Anna sottolineando come poi la sovrana sia stata tranquillizzata rispetto alle sue preoccupazioni, emerse nell'ultimo periodo di vita, in quanto la corte e le autorità del Regno Unito avrebbero provveduto all'organizzazione delle cerimonie. Del resto erano stati preparati piani in caso di morte della regina in ciascuna delle sue residenze principali. Il documentario andrà in onda il 26 dicembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA