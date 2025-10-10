La regina della pace è Corina Machado Trump si congratula 

Oslo. Svegliata nel cuore della notte, Maria Corina Machado ha accolto come uno «shock» la notizia di aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace. La «dama de hierro» del Venezuela, leader dell’opposizione a Nicolas Maduro, è stata scelta dal comitato norvegese come simbolo di chi «mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità crescente». E la 58enne politica conservatrice, costretta da un anno alla clandestinità, ha voluto condividere il riconoscimento con «un intero movimento» che sfida la dittatura chavista. La scelta di Oslo ha mandato in fumo i sogni di gloria di Donald Trump, che aspirava al Nobel sull'onda del cessate il fuoco a Gaza, ma la “libertadora2 ha subito chiesto il suo sostegno per «la vittoria». E il tycoon l’ha chiamata per congratularsi. Machado, dando prova di pragmatismo, si è rivolta a Trump in un messaggio su X: «Siamo alle soglie della vittoria e oggi più che mai contiamo sul presidente Trump, sul popolo degli Stati Uniti, sul popolo dell'America Latina e sulle nazioni democratiche del mondo come nostri principali alleati per raggiungere la libertà e la democrazia». L'Istituto per il Nobel ha condiviso un video del momento in cui il suo direttore, Kristian Berg Harpviken, ha svegliato Machado con la notizia del premio. «Oh mio Dio, non ho parole, non lo merito», è stata la reazione della venezuelana.

RIPRODUZIONE RISERVATA