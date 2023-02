La regina dei cestini che intreccia per amore 

«A un certo punto in famiglia abbiamo avuto un lutto e per due anni non sono uscita, li ho passati a fare pratica. Imparavo svelta, la maestra mi aveva presto dato da fare i pezzi grandi. Un canisteddu, un cesto grande, veniva duemila lire, e me ne dava mille. Poi ci sono sa polini, sa polini manna, sa polinedda, sa cropedda». E mostra un grande cesto che ne contiene altri disposti a cerchio, più uno centrale: «Servono per il corredo del bambino. Al centro va il borotalco, le bende, le fasce».

Le sue dita si muovono velocissime intrecciando un filo di giunco e uno di fieno. Poi aggiunge la stoffa rossa, per creare disegni o scrivere nomi. Sulle mani spiccano gli anelli, ricordi dell’amore di una vita col marito Zenone, e sulle unghie le estensioni di chi è ventenne nell’animo. Non porta occhiali. E guardando bene pare una ragazza dalla voce squillante, i gesti che non si fermano mai.

«Per me non è un lavoro, ho la pensione da bracciante agricola. Li regalo ai vicini, agli amici. Ho imparato a dieci anni, prima da Angelina Taccori, poi da Emilia Vacca. Allora credo ci fossero venti donne capaci di fare i cestini in paese. Oggi sono rimasta solo io».

Una passione come l’aria. Nella sua stanza preferita di casa i cestini di giunco riempiono tutte le pareti. Piccoli, grandi, con disegni di fiori, animali. Igina Lai, per tutti Gina, ha 88 anni, li crea fin da piccola e insegna anche a farlo, in un corso organizzato dall’Università della Terza Età, (Utes) di Sestu. È una delle ultime maestre di questa arte antica che si sta perdendo.

Una passione come l’aria. Nella sua stanza preferita di casa i cestini di giunco riempiono tutte le pareti. Piccoli, grandi, con disegni di fiori, animali. Igina Lai, per tutti Gina, ha 88 anni, li crea fin da piccola e insegna anche a farlo, in un corso organizzato dall’Università della Terza Età, (Utes) di Sestu. È una delle ultime maestre di questa arte antica che si sta perdendo.

La passione

«Per me non è un lavoro, ho la pensione da bracciante agricola. Li regalo ai vicini, agli amici. Ho imparato a dieci anni, prima da Angelina Taccori, poi da Emilia Vacca. Allora credo ci fossero venti donne capaci di fare i cestini in paese. Oggi sono rimasta solo io».

Le sue dita si muovono velocissime intrecciando un filo di giunco e uno di fieno. Poi aggiunge la stoffa rossa, per creare disegni o scrivere nomi. Sulle mani spiccano gli anelli, ricordi dell’amore di una vita col marito Zenone, e sulle unghie le estensioni di chi è ventenne nell’animo. Non porta occhiali. E guardando bene pare una ragazza dalla voce squillante, i gesti che non si fermano mai.

«A un certo punto in famiglia abbiamo avuto un lutto e per due anni non sono uscita, li ho passati a fare pratica. Imparavo svelta, la maestra mi aveva presto dato da fare i pezzi grandi. Un canisteddu, un cesto grande, veniva duemila lire, e me ne dava mille. Poi ci sono sa polini, sa polini manna, sa polinedda, sa cropedda». E mostra un grande cesto che ne contiene altri disposti a cerchio, più uno centrale: «Servono per il corredo del bambino. Al centro va il borotalco, le bende, le fasce».

I tempi andati

Ricordi di un tempo che non c’è più. «Io mi sono fermata alla quarta elementare. A diciassette anni ho provato le serali ma dopo un mese mamma mi ha fatto tornare a casa. Non mi manca, so fare benissimo i conti».

Ma non è stato certo facile: «Mamma aveva organizzato tutto: io facevo i cestini, mia sorella cuciva, un’altra sorella ricamava. A pulire il giunco si fa tanta fatica, a volte da piccola piangevo. E quando lo raccolgo lascia andare una polvere densa che non mi fa respirare; sono allergica, ma la soluzione è lavarlo e lasciarlo al sole, ad asciugare». La sua stanza dei cestini è piena d’amore. Al centro due poltroncine: «Con Zenone ci sedevamo sempre qui. Un giorno mi disse, un po’ per scherzo: appendiamo tutti i cestini così fanno il giro della stanza. Poi: facciamo un altro giro, e un altro. Finché siamo arrivati al soffitto».

L’amore di una vita

Gina stringe forte il bracciolo della poltrona. Si capisce che in quel momento Zenone è qui con lei. «Quando è morto sono rimasta giorni a letto, i miei figli mi dicevano: mamma devi reagire. E allora ho ripreso a fare cestini, mi ci sono attaccata anche di più». Con Zenone «ci siamo conosciuti che lui aveva ventuno anni, io diciassette. Eravamo a un veglione, lui ballava benissimo. Poi ci siamo sposati, e ha trovato lavoro in fabbrica, io in campagna. Abbiamo avuto due figli, uno in marina e poi poliziotto, l’altro operaio, ha costruito la casa in cui vivo».

Maestra d’arte

Poi per Gina è arrivato l’insegnamento. «Prima l’ho fatto alla Pro Loco. Qualcuno pensava non avrei accettato, perché mio marito allora stava male. Ma mi ha fatto tanto piacere». Ora all’Università della Terza Età ha una classe di dieci donne e un uomo: «Raccontare quest’arte mi riempie il cuore».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata