La regina Carlotta  Alle radici del gran successo della saga di “Bridgerton” 

In attesa della terza stagione di “Bridgerton”, riecco le stesse atmosfere nel prequel “La Regina Carlotta” che in 6 episodi racconta l’ascesa al potere della diciassettenne divenuta poi regina del Regno Unito e del suo amore per Giorgio III.

Scritta e prodotta da Shonda Rhimes, la serie mantiene la leggerezza della storia madre raccontando più nel dettaglio i personaggi. Tra quelli già conosciuti, scopriamo come entra in società Lady Danbury e come diventa amica della regina. Ritroviamo anche Violet Bridgerton, mamma di Daphne, Anthony e dei loro fratelli protagonisti dell’intera saga tratta dai romanzi di Julia Quinn. L’attrice Golda Rosheuvel che abbiamo visto interpretare Carlotta in “Bridgerton”, cede il passo a India Amarteifio, mentre Corey Mylchreest è re Giorgio. Ad agevolare l’ingresso nella società londinese di Carlotta, insieme a Lady Agatha Danbury (Arsema Thomas) sarà il giovane Brimsley (Sam Clemmett), insieme la seguiranno sempre. (gr. pi.)