Ploaghe 1994 1

Alghero 1

Ploaghe : Decortis, Annunziata, Mudadu, El Kamch (83’ N. Tedde), Pibiri, V. G. Masala, Gaddia, Pace, Delizos, Deledda (69’ Cedrello), Florenzano. Allenatore Uleri.

Alghero : Frau, Caddeo (63’ Manunta), Mar. Tedde (86’ Puddu), Mereu, Sini, Urgias, P. Pinna (63’ Correddu), Mula, G. Pinna (74’ Livesi), Fermina, Matt. Tedde. Allenatore Piras.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : 19’ Gaddia, 50’ G. Pinna.

Era la partita speciale, soprattutto in casa Ploaghe. E la squadra di Uleri ha saputo renderla tale sul campo, con la migliore prestazione stagionale, che ha permesso ai biancoblù di fermare la capolista. I padroni di casa riescono addirittura a passare in vantaggio nel primo tempo con Gaddia, sfiorando pure il raddoppio a più riprese. Ma nel secondo tempo gli ospiti cambiano registro e col solito Nino Pinna, dopo cinque minuti di gioco, riprendono la gara, che però i giallorossi non riescono a portare a casa. Il risultato di parità non cambierà fino alla fine. Per il Ploaghe è un ottimo punto soprattutto per il morale. (a.z.)

