La regina abdica 

Il discorso di Capodanno, 1.576 parole, passerà alla storia per l’annuncio a sorpresa in diretta tv di Margrethe II, che abdicherà in favore del figlio Frederik, 55 anni. La regina di Danimarca, che continuerà a tenere il titolo di Sua Maestà, parlando ai sudditi dal Palazzo di Amalienborg, ha sorpreso tutti. «Ho deciso che ora è il momento giusto. Il 14 gennaio 2024, 52 anni dopo essere succeduta al mio amato padre Frederik IX lascerò la carica di Regina di Danimarca», ha detto.