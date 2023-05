La Reggina attacca, il Südtirol passa 

Südtirol 1

Reggina 0

Süditirol (4-4-2) : Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello (56' Vinetot), De Col; Rover (71' Larrivey), Tait, Belardinelli, Fiordilino (90' Lunetta); Cisse (45' Casiraghi), Odogwu. In panchina Minelli, Marano, Siega, Mazzocchi, Carretta, Eklu, Pompetti, Giorgini. Allenatore: Bisoli.

Reggina (3-5-2) : Contini; Loiacono (90' Galabinov), Cionek, Gagliolo (80' Ricci); Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara (90' Liotti); Canotto, Strelec (63' Gori). In panchina Aglietti, Colombi, Bouah, Terranova, Crisetig, Lombardi. Allenatore: F. Inzaghi.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Rete: all’89 autorete Loiacono.

Il Südtirol si è qualificato per le semifinali dei playoff di B battendo la Reggina a Bolzano nel turno preliminare a gara unica. Il gol è di Casiraghi al 44' st, anche se potrebbe esserci stata la deviazione di Loiacono. Gli altoatesini affronteranno il Bari, andata lunedì 29 e ritorno il 2 giugno nel capoluogo pugliese. Gioca solo la Reggina per tutta la partita, ma all’89’ un tiro di Casiraghi deviato da Loiacono batte Contini: il Sudtirol si prende così la semifinale. In caso di parità nel doppio confronto, niente supplementari e rigori. A passare il turno saranno gli uomini di Mignani perché piazzati meglio in classifica.

