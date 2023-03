La Reggina abbraccia i tifosi prima del big match 

La Reggina prova a concentrarsi sul prossimo impegno di campionato contro il Cagliari. E mettere quindi da parte le voci sul rischio deferimento e penalizzazione a causa dei mancati pagamenti Irpef e Inps, imposti dal Tribunale di Reggio Calabria per risanare la situazione debitoria. Mentre il presidente Marcello Cardona si espresso a proposito del «mancato allineamento tra le norme sportive e quelle generali», la squadra per tutta la settimana si è trincerata dietro il silenzio. Dal campo tutto tace, in pratica, dalla vigilia della trasferta di Perugia, la cui partita non è stata poi disputata per via del terremoto. Solo oggi Filippo Inzaghi svelerà alla stampa la situazione, tra infortuni e recuperi, in vista della sfida con i rossoblù. L’unica notizia che al momento trapela è legata al recupero di Ricci: fermo da due mesi per un problema alla caviglia, dovrebbe essere tra i convocati.

Dodicesimo in campo

Oggi la società amaranto ha deciso di aprire ai tifosi le porte del centro sportivo “Sant’Agata”. In una situazione così delicata, il calore del pubblico diventa un’arma importante e la politica dei prezzi ridottissimi – promozione per la festa del papà - per la partita di domani, ha dato i suoi frutti in poche ore: oltre 10 mila i tagliandi staccati. «La proiezione di vendita vedrebbe il “Granillo” con almeno 15mila spettatori contro una delle squadre più prestigiose del campionato di Serie B», fa sapere il club calabrese.

