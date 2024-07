La regata sarda dei ragazzi disabili 

Una crociera di quattro giorni che partirà oggi da Capitana toccando i porti di Santa Maria Navarrese, La Caletta di Siniscola e Canniggione e alla quale parteciperanno cinque pazienti, quattro minorenni e un maggiorenne, affetti da malattie complesse, accompagnati da un medico skipper e da un aiuto skipper. È il progetto “Vela per la speranza” nato dalla collaborazione tra la Struttura di malattie complesse e nefrourologia pediatrica del Brotzu, diretta da Giuseppe Masnata, e l’associazione Spina bifida della Sardegna, presieduta da Mario Orgiana.

Il progetto, patrocinato dalla Presidenza dell’Unicef Italia, nasce con l’obiettivo di migliorare il benessere psicologico dei giovani partecipanti attraverso il contatto con la natura e l’esperienza del mare, promuovendo l’inclusione sociale e offrendo loro un’esperienza di gruppo positiva.

L'imbarcazione che li ospiterà è un 12 metri a vela con un motore ausiliario (Bavaria 38 “Asibiri3”), fornito di moderni sistemi di navigazione, comunicazione e sicurezza.

Grazie alla collaborazione con la Direttrice del centro Disturbi pervasivi, Marinella Carta, si valuterà, attraverso questionari somministrati prima e dopo l'esperienza, l'impatto che la navigazione avrà sull’autostima ed il benessere dei ragazzi. «Per quattro giorni una barca a vela porterà in giro per le coste della Sardegna cinque ragazzi, accomunati non solo dall’adolescenza, ma anche dal fatto di essere tutti affetti da malattie complesse», commenta la dg del Brotzu, Agnese Foddis. «Impareranno i rudimenti della navigazione, come si prepara un pasto a bordo, come si tiene in ordine la cabina e come si prendono le medicine da soli. Sarà un’esperienza unica,».

