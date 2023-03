La regata de Is fassonis a rischio 

Fino ad alcuni anni fa si sfidavano anche trenta regatanti. In acqua una grande festa, tra fatica e forti emozioni. Uno spettacolo a colpi di remi. Ora invece in pochissimi salgono su quelle imbarcazioni di giunco, uniche ma che rischiano di rimanere solo sui libri che raccontano la storia del paese.

L’allarme

La tradizionale regata de Is fassonis di Santa Giusta, che va in scena ogni anno in estate, rischia di morire. L’allarme viene lasciato da Vittorio Delauso, presidente della Pro Loco da più di 30 anni, l’organizzatrice dell’evento. Ma anche dal Comune che per promuovere l’edizione della regata numero 41 ha chiesto alla Regione un contributo straordinario di 150 mila euro. Per la regata dei fassonis non c’è stato il cambio generazionale. Quando i più anziani hanno deciso di smettere, i giovani che hanno deciso di imparare a condurre le imbarcazioni sono stati pochissimi. «Purtroppo manca la voglia di tenere vive le nostre origini, quando i pescatori del paese stavano ore e ore sopra is fassonis per portare a casa qualche chilo di pesce - spiega Delauso -. Ma forse la colpa è anche nostra. Ecco perché sarà nostra cura, con il Comune, organizzare corsi sia per la conduzione delle antiche imbarcazioni, sia per la realizzazione. Bisogna evitare che la regata prima o poi sparisca del tutto».

I veterani

Ottavio Piras, 80 primavere alle spalle, è uno dei regatanti storici: «Fino a qualche tempo fa ero ancora sui fassonis, poi mi sono arreso. Partecipare alla regata è sempre stato un onore. Ma lo è stato ancora di più quando siamo stati invitati con le nostre barche a Venezia, tra le gondole. Il Comune per far avvicinare i giovani alla storia del paese dovrebbe organizzare qualcosa di nuovo. Per invogliare i ragazzi basterebbe dare anche qualche rimborso. E poi in occasione della regata dare premi a tutti, non solo ai primi classificati». Ignazio Piras, 54 anni, figlio di Giovanni, storico regatante, oggi 88 anni, ha gareggiato fino a dieci anni fa: «Ma spero di riprendere - dice - Per coinvolgere i giovani però bisognerebbe scegliere la strategia per avvicinarli a questa tradizione che tanti ragazzi nemmeno conoscono».