La regata che lega la Sardegna a Montecarlo 

Creare un legame tra la Sardegna e il Principato di Monaco. Per questo è stata istituita una regata internazionale tra Cagliari e Monaco, che avrà cadenza annuale. La prima edizione è per il 24 di questo mese, con partenza da Cagliari e arrivo quattro giorni dopo a Port Hercule. La gara è organizzata dalla sezione cagliaritana della Lega Navale italiana, in collaborazione con lo Yacht Club Porto Rotondo e lo Yacht Club Monaco. Al di là della gara a cui sono ammesse le imbarcazioni con una lunghezza di almeno nove metri, c’è la volontà di avviare un rapporto tra la Sardegna e il Principato di Monaco sui temi economici e ambientali. Durante i giorni della gara di Montecarlo, sono previsti alcuni eventi tra cui un convegno a Cagliari sulla salute del mare, l’eco sostenibilità e la blue economy. Spazio agli incontri tra gli imprenditori, le scuole e le istituzioni per sensibilizzare i cittadini sui cambiamenti climatici e la valorizzazione del mare.

La regata sarà su una distanza di 360 miglia nautiche; i gareggianti seguiranno la rotta lungo la costa orientale della Sardegna e della Corsica. A Porto Rotondo saranno rilevati i primi tempi. Le imbarcazioni in gara saranno ormeggiate a Cagliari, nel Marina di Portus Karalis in via Roma, dal 21 di aprile in attesa della partenza fissata per lunedì 24. Per ora risultano già iscritti una decina di equipaggi sia sardi sia monegaschi. (a. f.)

