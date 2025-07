La Red Bull licenzia Horner 

Incredibile ma vero: Christian Horner lascerà il suo ruolo di team principal della Red Bull con effetto immediato dopo 20 anni, come da annuncio del team di Formula 1. Il 51enne inglese era a capo di questa scuderia fin dall'esordio in Formula Uno nel 2005, e ha vinto in totale, con Sebastian Vettel e Max Verstappen ben otto titoli mondiali piloti e sei campionati costruttori. Lo hanno deciso (nonostante il contratto sino al 2030) i soci di maggioranza della società. Le fortune di Horner hanno cominciato a calare negli ultimi 18 mesi dopo che è stato accusato di molestie sessuali da una dipendente. Lo sostituisce Laurent Mekies.

