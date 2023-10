La Red Bull di Verstappen in pole Le Ferrari in mezzo al gruppo 

Max Verstappen su Red Bull partirà dalla pole position nel gran premio del Qatar di Formula 1, in programma domani sul circuito di Losail. In prima fila, accanto all'olandese, ci sarà la McLaren di Lando Norris. Seconda fila per la Mercedes di George Russell seguito dall'altra McLaren di Oscar Piastri. Settimo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc. Partirà invece dalla sesta fila, con il 12° tempo Carlos Sainz, eliminato nel Q2.

Verstappen era stato il più veloce nell'unica sessione di prove libere. Oggi è in programma la gara sprint, preceduta dalle qualifiche dedicate. L'olandese prossimo alla conquista del terzo titolo mondiale aveva fatto segnare il tempo di 1:27.428, alle sue spalle si erano piazzate le due Ferrari di Sainz e Leclerc.

RIPRODUZIONE RISERVATA