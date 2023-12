La reazione di Mosca dopo l’attacco alla nave 

Kiev. Dopo quasi 48 ore cominciano a emergere i primi bilanci del pirotecnico attacco ucraino che ha distrutto la nave da sbarco russa Novocherkassk, nel porto di Feodosia, in Crimea. Non quelli ufficiali, visto che le autorità di Mosca hanno smesso di dare notizie dopo aver parlato di un morto tra i civili e del danneggiamento dell’imbarcazione, ma quelli dei media russi indipendenti: a bordo della Novocherkassk ci sarebbero stati 77 marinai, 33 dei quali risulterebbero dispersi. Un totale a cui si deve aggiungere il numero dei feriti, almeno 19, e quello dei due ufficiali di cui non si hanno notizie, ma che si sarebbero trovati a bordo della nave.

La reazione del Cremlino non si è fatta attendere. Nella serata di martedì l’esercito russo è tornato a bombardare l’avamposto meridionale di Kherson. Questa volta è stata presa di mira la stazione ferroviaria, mentre «circa 140 civili stavano aspettando un treno», come ha riferito il ministro degli Interni ucraino Igor Klimenko. Nel raid un poliziotto è stato ucciso mentre tentava di far evacuare i presenti, altri due sono rimasti feriti, ma la strage è stata evitata. Nella notte gli attacchi sono continuati su tutto il territorio ucraino. Kiev è riuscita a intercettare 32 dei 46 droni kamikaze Shahed lanciati da Mosca, ma alcuni sono andati a segno e hanno colpito un sobborgo di Odessa, uccidendo due persone e ferendone quattro. Intanto, secondo i vertici del Cremlino, la Russia ha quasi completamente «reindirizzato le sue esportazioni di petrolio verso la Cina e l’India», raccogliendone proventi «comparabili a quelli del 2021», malgrado le sanzioni imposte dall’Occidente.

