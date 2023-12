La reazione ai diversi farmaci 

Come reagiscono i pazienti con HIV ai farmaci?

Hanno più del doppio di probabilità di avere una reazione agli antibiotici rispetto ai non infetti. Ciò avviene sempre più spesso con pazienti anziani e immunocompromessi. L’incidenza delle reazioni avverse nei pazienti HIV-positivi è tra il 3% e il 20%, come i sulfonamidi. Le allergie alle penicilline sono comuni sia negli HIV-positivi che nei negativi, con prevalenza più alta nei primi. L’incidenza delle reazioni allergiche a macrolidi, tetracicline e cefalosporine è maggiore tra gli HIV-positivi, per via della carenza di glutatione, un antiossidante per la riduzione di metaboliti tossici.