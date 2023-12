La realtà virtuale aggira il dolore 

Aggirare il dolore con un inganno benefico. E l'utilizzo della realtà virtuale, impiegata nell'ambulatorio Picc Team della struttura di Terapia intensiva dell'Aou per sostenere i pazienti durante le procedure mediche. Con l'ausilio di un visore indossato dalla persona in cura che permette di escludere la sedazione farmacologica entrando in una realtà alternativa per bypassare la sofferenza del trattamento. Ed ecco la “frode” compiuta nei confronti del cervello portato a esperire una sorta di anestesia in assenza di qualsiasi farmaco. Sono i progetti Maya e Tommi i veicoli del progetto precursore in ambito isolano, pensato per diminuire l'ansia e il dolore di chi, nell'ambulatorio del Picc, riceve la somministrazione di terapie, nutrizionali e chemioterapiche, per via venosa centrale, con cateteri per consentire, ad esempio, la misurazione della pressione venosa e l'infusione di soluzioni ipertoniche. E se Maya, coi canali del gaming e le direttrici del mindfulness, si rivolge ad anziani e adulti, Tommi ha invece le sembianze di un gioco in realtà virtuale per i bimbi. «Introduciamo questo progetto, che gli esperti chiamano anche sedazione digitale – spiega il direttore generale dell'Aou Antonio Lorenzo Spano – per integrare le nostre procedure e offrire un approccio più confortevole e meno invasivo durante le fasi critiche della terapia». La novità funziona, aggiunge Alessandro Nasone, coordinatore infermieristico Picc Team: «La soluzione digitale rappresenta una svolta, con vantaggi economici e umani significativi per l'ospedale».

