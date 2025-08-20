La realtà dei nomadi digitali 

Dopo le fasi strutturali avviate già dai mesi scorsi, la comunità di Gavoi è pronta a diventare una destinazione attrattiva e sostenibile per i nomadi digitali e chi cerca una nuova qualità della vita nelle zone interne.

È questa la sfida al centro del progetto “Nomadi digitali in Barbagia”, promosso dal Comune con il contributo della Fondazione di Sardegna e la gestione organizzativa di Malik Ets. Un’iniziativa articolata in più fasi. Guarda già all’8 novembre quando nel paese si terrà il “Gavoi digital nomad summit 2025” che riunirà esperti, amministratori, operatori e cittadini per confrontarsi su opportunità, criticità e prospettive legate a questa nuova frontiera per ridare slancio al cuore dell’Isola.

Il percorso

Lo scorso luglio, il primo incontro con l’Unione dei Comuni della Barbagia e l’Anci con l’obiettivo di costruire un percorso innovativo che già dai prossimi mesi possa contrastare lo spopolamento e ripensare alla Barbagia come un territorio capace di attrarre nuovi abitanti, partendo dal lavoro da remoto. Ad emergere un’organizzazione più ampia, grazie a un Comitato tecnico scientifico che coordinerà le fasi progettuali, con Lucio Pascarelli (ex dirigente delle Nazioni Unite e oggi nomade digitale residente a Gavoi), Claudia Sedda (direttrice del Gal Barbagia-Gennargentu-Mandrolisai), Giuseppe Melis (docente di marketing turistico all’università di Cagliari) e Luca Columbu (fondatore di Live&Work from Ollolai).

Il fenomeno

Mentre si lavora per costruire un percorso che non si fermi al solo summit di novembre, ma abbracci tutto il tessuto imprenditoriale barbaricino e unisca le sponde con altri progetti di successo come “Work from Ollolai”, l’esperto Lucio Pascarelli invita a superare la visione dei nomadi digitali come fenomeno effimero legato al turismo. «Non tanto nomadi, ma anche futuri residenti. Oggi ciò che rende un luogo attrattivo - ha aggiunto Pascarelli - non è solo ciò che offre al suo interno, ma quanto permette di restare connessi, fisicamente e digitalmente, con il resto del mondo».Sulla stessa direzione anche Giuseppe Melis, studioso del turismo nei territori interni: «Ciò che può fare la differenza è la capacità di un territorio di essere autentico e desiderabile per viverci. Ma l’autenticità non si costruisce con slogan: richiede investimenti concreti in scuola, sanità, mobilità, reti digitali e relazioni di comunità».

Anche Daniela Falconi, sindaca di Fonni e presidente dell’Anci, partecipa ai lavori dello scorse settimane. Dice: «Nessuno può farcela da solo: né i singoli Comuni, né le comunità, né i nuovi arrivati. Serve un lavoro di concerto per rigenerare i territori».

