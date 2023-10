La realtà aumentata  è una stanza arredata tutta da esplorare 

Bastano pochi minuti per raggiungere luoghi lontani e visitarli. Si indossa un visore 3D e si viene catapultati in una simulazione di una situazione reale. La realtà virtuale è comunemente usata in diversi settori compreso quello dell’arredamento. A Lanusei La Casa del mobile di Raimondo Deplano, è al passo con i tempi. L’innovazione infatti è al servizio dei clienti che attraverso il visore 3D e all’uso di due mouse possono entrare nelle proprie abitazioni valutare spazi e misure, aprire i mobili, passeggiare per salotti e cucine. La realtà immersiva è un supporto alla progettazione. «Serve per avere una visione complessiva del progetto che non è più un insieme di tavole dei vari ambienti – spiega Deplano – ma consente di entrare a 360 gradi nel progetto con tutte le sue finiture e tutti i suoi spazi». L’azienda è una delle poche in Sardegna a servirsi del visore. Strumento che suscita la curiosità Ddeogni età. Niente è però paragonabile al toccare con mano e a vedere con i propri occhi l’arredamento. La tecnologia non sopperisce alla realtà. «Il prodotto va visto nel negozio - sottolinea Deplano – dove l’esposizione è la cosa principale. Dopo vengono tutte le implementazioni tra cui il supporto della tecnologia 3D. Ciò che è reale non può essere sostituito, devono interagire i diversi sensi per avere un appagamento completo della scelta. In questo lavoro inoltre ci vuole empatia». Lo stupore della realtà non può essere eguagliato. Un visore insomma non soppianterà l’umano.

