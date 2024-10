La Real Sun Service quest’anno vuole vincere 

Continua il lavoro in vista della nuova stagione del campionato di Eccellenza femminile in casa Real Sun Service di Sassari. Nel corso della settimana si è aggregata alla squadra la portiere Rita Penduzzu, l’ultimo dei dodici acquisti della società gialloazzurra. Una campagna di rafforzamento che fa capire quali sono le intenzioni del club.

Una rosa rinnovata

Tra le conferme a disposizione del nuovo allenatore Antonio Pinna, c’è anche la capitana Roberta Fiori, che racconta: «Ci stiamo preparando molto bene da due settimane, svolgendo allenamenti specifici. Stiamo meglio rispetto all’anno scorso e sono molto fiduciosa per questa stagione. Sarà un campionato molto difficile, ma il nostro obiettivo è quello di vincere e conquistare la promozione». Obiettivi chiarissimi per la 32enne attaccante, nativa di Sennori, sempre più convinta della bontà della rosa. Il tasso di qualità della squadra è aumentato con i nuovi arrivi. «Ci sono stati tanti acquisti, sono arrivate delle atlete valide, era ciò di cui avevamo bisogno per migliorare la rosa. Dopo la stagione passata possiamo contare anche su una maggiore esperienza. Siamo più mature e pronte per affrontare questo campionato che ci aspetta».

Campionato e Coppa

La società sassarese punta a primeggiare nelle due competizioni, campionato e Coppa Italia. La finale di Coppa della scorsa stagione, persa contro l’Athena Sassari, brucia ancora un po’. E la Fiori medita il riscatto. «L’anno scorso abbiamo incontrato l’avversario più forte. Quest’anno vogliamo vincerla», promette la bomber. Insomma, c’è ottimismo, il miglior punto di partenza per la nuova annata in Eccellenza.

