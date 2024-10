«La Real Sun Service punta a stare in alto» 

L’Eccellenza femminile scalda i motori in vista della nuova stagione, che dovrebbe aprire i battenti a novembre. Sono da definire le date e l’esatta composizione delle partecipanti al campionato.

Il debuttante

Tra le otto squadre che (per ora) si presentano ai nastri di partenza del massimo torneo regionale c’è anche l’ambizioso Real Sun Service del neo tecnico Antonio Pinna, alla sua prima esperienza nel calcio femminile. «Sono curioso di conoscere questo mondo», sottolinea, «non vedo l’ora di iniziare. Ho sempre allenato in varie categorie ma appena mi è stata proposta questa opportunità mi ci sono subito buttato». L’allenatore originario di Castelsardo succede a Pasquale Lepori, che ha portato la squadra gialloblù al terzo posto e a disputare la finale di Coppa Italia persa contro l’Athena Sassari nella passata stagione. La società sassarese ha confermato lo zoccolo duro della rosa, a partire dalla capitano Roberta Fiori, e arricchito l’organico con ben undici nuovi acquisti nell’ultimo mese.

Gruppo solido

«Ho trovato un bel gruppo unito di ragazze appassionate e brave individualmente anche da un punto di vista tecnico. Partiamo da una base solida e da nuovi innesti di ragazze anche giovanissime, tra i quindici e i diciassette anni, e di giocatrici più esperte che possono darci una grossa mano. L’obiettivo è migliorare il terzo posto dell’anno scorso e puntare il più in alto possibile», dice Pinna, un passato da trequartista anche in Serie D, con la maglia del Castelsardo, a servire assist a compagni di squadra del calibro di Langella e Udassi. Per l’allenatore 52enne ora comincia una nuova sfida. «Ci sono squadre ben attrezzate che possono competere con noi per stare in alto, come il Caprera, l’Uri e anche la Gioventù Assemini. Cercheremo di fare bene e di inserirci nei piani alti del torneo».

