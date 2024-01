La Real Sun Service passa in semifinale 

La Torres saluta la Coppa Italia di Eccellenza, sconfitta dalla Real Sun Service che accede invece alle semifinali da capolista del girone A.

Fine anno di Coppa

Questo l’esito dell’ultimo turno della fase a gironi che, giocato nell’antivigilia di Capodanno, ha messo di fronte le due squadre sassaresi. La Real Sun Service si impone al Peppino Sau di Usini per 4-1. Apre le marcature in avvio di gara la bomber palestinese Shaheen ma il pareggio della Torres arriva al 20’ su un traversone velenoso di Satta che sorprende il portiere gialloblù Poddighe. Un rigore di Fiori intorno alla mezzora riporta in vantaggio la Real, che trova il tris dopo un paio di minuti con una botta dalla distanza di Sechi. Ancora Fiori poco prima dell’intervallo fissa il 4-1 finale. La Real Sun Service chiude il suo girone da imbattuta a quota sette punti e nella semifinale in programma a febbraio affronterà la seconda classificata del girone B, la Pgs Audax Frutti d’Oro. Da definire l’altra semifinalista che sfiderà il Pula, che ha chiuso il suo girone a punteggio pieno.

Rinvii e recuperi

La gara tra Atletico Uri e Athena Sassari è stata rinviata a sabato, con calcio di inizio alle 15. Alle sassaresi (che oggi alle 19 recuperano la gara valevole per il quinto turno di campionato in trasferta a Maracalagonis) basterà un pareggio per staccare il biglietto per la semifinale. Serve la vittoria invece alla squadra giallorossa, che ha un punto in classifica. Rinviata anche la sfida del girone B tra Selargius e Maracalagonis, già escluse dalla competizione. Le due squadre cercheranno di chiudere in bellezza dopo due sconfitte. La ripresa del campionato è fissata per il 13 gennaio col sesto turno.

RIPRODUZIONE RISERVATA