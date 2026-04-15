La rassegna teatrale “S’Ou” al via nel museo del crudo 

A San Sperate riprendono le iniziative culturali organizzate dalla cooperativa teatro La Maschera: da oggi fino al 24 aprile il museo del crudo ospiterà la rassegna teatrale “S'Ou", realizzata con il patrocinio del Comune. Si parte stasera alle 19.30 con “Sconcerto Taroccato” e si conclude venerdì 24 con “Samuele Il Bandito”, lungometraggio sulla leggenda della Tigre d'Ogliastra realizzato dalla compagnia Il Crogiuolo con la regia di Bepi Vigna.
Come il nome stesso suggerisce, gli spettacoli che andranno in scena rappresentano delle uova che ancora devono schiudersi: corti teatrali che si evolveranno, nel corso della stagione 2026/2027, in veri e propri lungometraggi. Dei grandi assaggi delle produzioni teatrali ancora in cantiere, come spiega il direttore artistico Daniele Pettinato: «Si tratta di progetti embrionali, in gestazione. Da un lato questa rassegna mira a far comprendere al pubblico cosa c'è dietro la preparazione di uno spettacolo; dall'altro servirà anche a noi per capire cosa pensa il pubblico delle storie a cui stiamo lavorando».
Un'iniziativa rivolta non solo ad un pubblico adulto ma anche ai più piccoli. Nel corso della settimana andranno in scena anche degli spettacoli di burattini per le scolaresche, tra cui il più atteso con protagonista Sant'Efisio. «“S'Ou” è il primo dei diversi appuntamenti in programma. Vorremmo che il Museo del Crudo diventasse il polo culturale del Paese Museo: per noi la cultura è il filo che tiene unita la comunità», chiude Pettinato. (la. p.)
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