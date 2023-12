La rassegna rinviata al 29 per maltempo 

È stato spostato al 29 dicembre, causa maltempo, l’ultimo appuntamento (previsto per domani) della rassegna Christmas is coming organizzata dal centro commerciale Naturale La via del mare. Bisognerà aspettare ancora una settimana quindi per la degustazione di vini, per il live painting e la musica dal vivo lungo viale Colombo.

Resta invece confermato l’appuntamento di sabato mattina in piazza Santa Maria con Babbo Natale che incontrerà i bambini. Intanto il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano è prevista l’apertura straordinaria all’ex Convento dei cappuccini della mostra "Autentici ed Epigoni", che porta per la prima volta in città cinque capolavori dei grandi maestri del Barocco, affiancati dai loro "epigoni", specializzati nella perfetta riproduzione delle opere autentiche.

Oggi invece l’associazione Arcoiris con la collaborazione della biblioteca centrale organizza la seconda giornata di book crossing nello spazio antistante la biblioteca dei ragazzi.

