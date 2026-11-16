La biblioteca comunale Mario Ciusa Romagna di Oliena ospita due appuntamenti dedicati ai libri e alla narrativa durante “Contos de Sant’Andria”, la rassegna promossa in collaborazione con il Comune. Il primo è il romanzo “La curatrice di libri antichi” di Cristina Caboni, in programma domani alle 18. A dialogare con l'autrice ci sarà Giuditta Sireus. Giovedì 26 novembre, sempre alle 18, sarà la volta di Giulio Concu con “Sotto la grande quercia”. A dialogare con lui sarà Maria Giovanna Biscu. L’obiettivo della biblioteca del Comune guidato dal sindaco Bastiano Congiu è quello di creare occasioni per incontrare gli autori, conoscere le loro opere, condividere momenti di approfondimento e confronto attraverso le storie e le parole della letteratura, oltre a uno spazio aperto alla comunità nel quale i libri diventano occasione per creare relazioni, stimolare curiosità e alimentare il dialogo tra autori e lettori. (g. pit.)

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