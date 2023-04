La rappresentativa sarda in Piemonte 

Questo pomeriggio a Oristano, agli ordini del selezionatore Giuseppe Panarello, comincerà il secondo raduno della Rappresentativa sarda che parteciperà al Torneo delle Regioni in programma dal 21 al 27 aprile in Piemonte. Venticinque le giocatrici convocate, venti quelle che disputeranno la competizione.

Il format

Parteciperanno diciotto Rappresentative. La composizione: tre gironi da quattro squadre, due gironi da tre. Si qualificheranno ai quarti di finale le prime classificate di ogni gruppo più le seconde dei gironi a quattro squadre. La Rappresentativa sarda (che partirà giovedì prossimo per il ritiro di Mondovì) è inserita nel girone A ed esordirà il 21 contro la Liguria, poi il 22 affronterà la Campania e il 23 chiuderà il girone contro la Toscana. L’obiettivo minimo per la squadra è arrivare ai quarti, in programma il 25 aprile (dopo la giornata di riposo), con il sogno di accedere alle semifinali del 26 e alla finale che si disputerà il 27 aprile.

Buone sensazioni

Panarello, tecnico romano (ma sardo d’adozione), confida nelle sue ragazze: «Le sensazioni sono positive. Proveremo a dare il massimo, anche se ci sono squadre più attrezzate, il calcio femminile al nord è più avanti. Il nostro obiettivo è far crescere il movimento in Sardegna, coinvolgendo un po’ tutte le società in questo progetto».