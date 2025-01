La rapitrice si fingeva incinta 

COSENZA. Il fiocco azzurro sul portone, in casa palloncini colorati e tanti dolcetti per parenti e amici riuniti. È una scena surreale quella che martedì sera si sono trovati davanti gli agenti della Mobile a casa di Rosa Vespa, la 51enne cosentina fermata con il marito, Acqua Moses, 43 anni, senegalese, per il sequestro di Sofia, la neonata di un giorno rapita poche ore prima.

L’annuncio su Fb

Una pantomima, ha detto il capo della mobile Gabriele Presti, messa in scena per celebrare l’ingresso in casa del loro primo figlio, Ansel, in realtà una bimba sottratta in una clinica e riportata daglli agenti ai genitori dopo tre ore di angoscia. Ma per nove mesi la donna aveva anche simulato una gravidanza. Poi l’8 gennaio su Facebook aveva annunciato la nascita di Ansel. Nessuno però lo aveva mai visto: la donna aveva raccontato che era stato trattenuto in clinica per accertamenti.

Il bagnetto

Nel tardo pomeriggio di martedì è andata nella clinica Sacro cuore insieme al marito, si è messa una mascherina e ha bussato ad una camera chiedendo se il neonato doveva fare il bagnetto. Alla risposta negativa, è passata alla stanza successiva. Qui ha trovato mamma Valeria con Sofia e le nonne. Spacciandosi per puericultrice, ha preso la piccola dicendo che la doveva visitare il pediatra. Non vedendola tornare, la mamma si è preoccupata ed ha chiesto informazioni: è così che è stato scoperto il sequestro e sono subito scattati posti di blocco ovunque.

Il marito perplesso

Fondamentali per il ritrovamento, spiega il capo della mobile, sono state la descrizione della donna, la conoscenza del territorio e la videosorveglianza. Già pochi minuti dopo il loro arrivo, infatti, i poliziotti hanno visionato due video, uno ripreso dentro la clinica che mostrava i due che uscivano con la piccola e uno all’esterno che li ha immortalati mentre partivano su un’Alfa Romeo 147. Risaliti all’intestatario, gli agenti sono piombati a casa e hanno trovato Sofia. Secondo alcuni agenti, Moses sarebbe apparso sorpreso al pari degli invitati, ignari di tutto. Ma su questo le indagini proseguono e Presti ha sottolineato che «sicuramente era presente nel momento del rapimento». Le indagini dovranno accertare in maniera più definita il movente di un gesto che ha gettato nel panico una famiglia di giovani, già genitori di un ragazzino di 6 anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA