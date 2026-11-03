La rapina alle Poste? Sempre al solito posto 

C’è grossa crisi. Anche nella criminalità. Tanto da rischiare dieci anni di galera per prelevare 15mila euro dalle Poste di Elini. Tuttavia è inquietante pensare che la rapina alle Poste sia considerata un colpo privo di rischi, al punto da riprovarci dopo il fallimento di 58 giorni fa. In mezzo, un colpo del tutto analogo a Gairo. Anche i banditi hanno le loro scadenze e i margini di guadagno si sono ridotti: le piantagioni rendono meno e sono alle mercé delle forze dell’ordine mentre gli assalti ai blindati sono sempre più sporadici. Motivo per cui si rischia tanto anche per piccole quantità di denaro contante.

L’ufficio postale svaligiato lunedì ieri è rimasto chiuso, intorno il deserto. Niente pensioni per i nonnini di Elini. I soldini sono volati via insieme ai banditi, spariti senza lasciare traccia. All’orizzonte appare un giro di vite pre-natalizio di controlli sugli obiettivi sensibili, per evitare che il prelievo clandestino diventi una pericolosa abitudine. Dalla Procura poche parole ma molto significative. «L’unico commento che posso fare è lavorare per identificare gli autori», osserva la procuratrice della Repubblica Paola Dal Monte.

Vitale Pili, sindaco di Elini, è funereo. «É tutto molto triste. Spero solo che dopo il due non ci sia anche il tre. Ogni rapina è un attacco allo Stato, non certo per i soldi, ma per la mancanza di rispetto verso ai cittadini e alle istituzioni. Non si può rapinare un ufficio pubblico con tanta disinvoltura». L'ufficio postale, nel piccolo paese, è un punto di riferimento per tutto il circondario. «Non si può aspettare che accada qualcosa di più pesante – spiega il primo cittadino – magari per la reazione di un cittadino che ha paura, e che rischia di morire di spavento. I comuni hanno sistemi di videosorveglianza non adeguati, e per la loro manutenzione occorrono diverse decine di migliaia di euro e gli enti sovracomunali non ci aiutano. Vale anche per Elini». Videosorveglianza, la parola magica. Anche i malviventi sono a conoscenza dei limiti della sicurezza e colpiscono dove il sistema mostra le sue crepe. Da Poste nessun ulteriore commento se non l’invito a sottolineare quanto detto per le rapine del settembre scorso. «L’azienda è da sempre impegnata, anche in Sardegna, sul fronte della tutela dei clienti, del personale e del patrimonio aziendale». Tuttavia è probabile che cambierà qualcosa anche sul fronte della policy aziendale, per evitare che i banditi entrino in ufficio come al bar per prendere un caffè. Il 9 settembre a Gairo i banditi hanno portato via 35mila euro dalle Poste di Gairo, due giorni fa 15mila a Elini. Domani chissà.

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