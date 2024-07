«La rapina a Sassari investe tutta l’Isola, serve una svolta» 

«Un fenomeno con tratti eversivi e anti-statuali». Marchia così il blitz contro Mondialpol di venerdì scorso il procuratore generale di Cagliari Luigi Patronaggio a margine, ieri sera, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Un summit tenutosi in prefettura, convocato dalla prefetta Maria Grazia La Fauci, e che ha visto riunirsi il sindaco Giuseppe Mascia, il coordinatore distrettuale anti-mafia Rodolfo Sabelli, il vicequestore vicario Fortunato Marazzita, il procuratore della Repubblica di Sassari Paolo Piras, il comandante provinciale dei carabinieri Massimiliano Pricchiazzi, il comandante della guardia di Finanza di Sassari Stefano Rebechesu e l’amministratore straordinario della Provincia Pietro Fois.

Il blitz armato ha fatto emergere le criticità della tenuta delle forze dell’ordine. «Di fronte a un attacco di questo genere – commenta Patronaggio – con queste armi, i tanti colpi esplosi, anche ad altezza d’uomo, è difficile fare prevenzione». Il fenomeno peraltro, sottolinea il procuratore, non va circoscritto a Sassari perché «investe tutta la Sardegna» e chiede risposte immediate. «Dobbiamo fare tutti un salto di qualità, nella prevenzione, nella repressione, nelle indagini». Impossibile però realizzare un simile cambio di passo in solitaria. «Bisogna raccordare tutti i dati di tutte le procure – comunica – perché questo fenomeno ne interessa diverse, e occorre metterle a sistema, permettendo alla polizia giudiziaria di lavorare in modo concorde e senza rivalità. È l’unico modo per potere contenere un fenomeno che non è di semplice rapina e che mette a repentaglio la sicurezza e l’incolumità pubblica». Le soluzioni pratiche, invocate in modo unanime ad esempio dai sindacati della polizia di Sato, è l’aumento degli organici e delle risorse. «Ma prima di questo dobbiamo fare un lavoro di intelligence, capendo dove e come utilizzare le nostre forze». Reagendo come venne fatto a suo tempo con i sequestri di persona. “Dobbiamo riprendere le vecchie metodologie di indagine – ammette Patronaggio – il controllo del territorio, dei paesi, dei movimenti. Riprendere il dialogo con la popolazione, perché se questa vede il furto di una benna, di un escavatore, di una macchina, lo deve dire». Idem per «i movimenti strani verso gli ovili e le campagne», ripristinando così il modus operandi investigativo della «partenza dal basso». Compito non facile da eseguire in questo frangente anche se gli stessi rapinatori dovranno affrontare ulteriori difficoltà dopo quelle dell’attacco condotto in grande stile con kalashnikov ed esplosivi. «Un filone di indagine che si apre per noi va nella direzione di tracciare il denaro rubato. Somme ingenti di contante che non è facile spendere, servono persone capaci di riciclarlo».

Le indagini

E a proposito del bottino raccolto in via Caniga alla fine del blitz permane ancora il segreto sul totale trafugato che oscilla, secondo le ipotesi, tra i 10 e i 20 milioni. «Ci sono cifre variabili, per cui non mi sbilancio», chiosa il procuratore che conclude puntualizzando come le indagini siano concentrate in Sardegna ma «non si possono escludere collegamenti con altre realtà criminali». Sulla stessa lunghezza d’onda Sabelli che riassume le mosse da compiere: «Strategia, coordinamento fra procure e forze di polizia, risorse di mezzi e di uomini, e impegno». Massimo, assicura il coordinatore della Dda, che considera grave la situazione confidando però in una risoluzione positiva. «Agiremo con determinazione, così come è stato fatto in passato e otterremo gli stessi risultati quando, in occasione di fatti analoghi, si sono accertate le responsabilità e la condanna dei colpevoli».

Nessun accenno su un possibile contatto con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e nemmeno sulle similitudini dell’assalto al portavalori di Brindisi di ieri. Intanto si annuncia un prossimo tavolo di confronto, stavolta a Cagliari, per l’11 luglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA