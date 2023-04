La Raimond vince ma resta 4ª ora i playoff contro brixen 

La Raimond Sassari ha portato a 12 il record di vittorie consecutive in A Gold di pallamano, ma il 34-33 rifilato al Fasano non è bastato a ribaltare la differenza reti dell’andata (-4) e a strappare il 3º posto ai pugliesi.

«Una gara molto divertente per gli spettatori tra due squadre di qualità. A 2’30” dalla fine abbiamo fallito il +3 e alla fine non abbiamo ribaltato la differenza reti. Sono molto contento dei miei ragazzi, hanno dato tutto. Apriremo i playoff giocando la prima in casa e le altre due sul campo della capolista Brixen. Non sarà come l’ultima partita che abbiamo giocato e vinto, dipenderà dalla voglia e dalla determinazione, vedremo dove può arrivare questa squadra», ha commentato coach Zupo Equisoain.

Nella A2 maschile, la Verdeazzurro Sassari ha perso 33-21 (16-10 p.t.) l’ultima della regular season contro il San Lazzaro dell’ex Raimond Stabellini e giocherà i playoff per la A Silver.

RIPRODUZIONE RISERVATA