La Raimond vince a Siracusa: è in testa alla classifica 

Una Raimond Sassari implacabile si è aggiudicata per 25-26 (13-15 pt) il difficile scontro diretto sul campo dell’Albatro Siracusa. Il successo nel recupero della prima giornata della A Gold di pallamano ha permesso alla squadra di coach Durkovic di conquistare la vetta della classifica a punteggio pieno col Pressano. Top scorer dell’incontro Pugliese (8) e Jarlstam (6). I rossoblù alle 18.30 di sabato ospiteranno l’Haenna, al momento penultimo con 2 punti.

Il commento

«Partita tiratissima, ma lo sapevamo», ha commentato il ds rossoblù Andrea Giordo. «Vincere in questo campo è veramente difficile, negli ultimi tre anni avevamo sempre perso ed eravamo in striscia negativa con Siracusa da parecchio. La partita l’abbiamo portata a casa con una grandissima prova di forza difensiva, ci siamo anche complicati la vita quando eravamo sopra di 3-4 reti e ci siamo fatti raggiungere, ma nel momento più caldo è venuto fuori tutto il carattere di questa squadra».

Le altre sarde

Nell’anticipo della terza giornata di A1 femminile, disputato martedì sera, la Germancar Hac Nuoro è stata sconfitta con onore, 32-28, dalla capolista Salerno. La formazione allenata da Roberto Deiana ha giocato con intensità e lucidità, riuscendo a portarsi sul 12-17 prima che le padrone di casa accorciassero fino al 16-19 prima dell’intervallo. Nella ripresa, le barbaricine sono ripartite sulla falsariga del primo tempo, ma nell’ultimo quarto di partita, la corazzata Salerno ha potuto schierare forze fresche che hanno fatto la differenza e permesso loro di pareggiare, sul 25-25, e di completare l’opera col +4 finale. «Non posso rimproverare nulla alla mia squadra, per lunghi tratti la migliore in campo. Sono state tutte bravissime, l’unico rimpianto è sulle rotazioni mancanti», ha commentato coach Deiana, che vede la propria squadra ferma a quota 2.

In A Silver, l’Ardea Verdazzurro è reduce dall’ottima prestazione contro il Vigasio, battuto 33-24 al termine di un match mai in discussione. I primi due punti stagionali hanno proiettato i sassaresi in quinta posizione, a due lunghezze dal quartetto di testa tra cui figura anche l’Eppan, prossimo avversario atteso al PalaSantoru alle 15.30 di sabato. (v. ch.)

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