La Raimond prosegue la risalita 

Dopo il successo di sabato scorso a Cassano Magnago (26-28) e quello di San Valentino - nel recupero della 2ª di ritorno - sull’Albatro Siracusa (30-18), oggi alle 18.30 la Raimond Ego Sassari tornerà al PalaSantoru per il terzo incontro di A Gold di pallamano in 8 giorni, stavolta col Rubiera. Contro la terzultima, i rossoblù, settimi a quota 20, cercheranno un’altra vittoria per limare ulteriormente il distacco (4 punti) sulla zona playoff.

Oggiil PalaSantoru ospiterà anche altri due match. Alle 15 spazio alla A Silver, con Verdeazzurro Sassari e Lanzara - appaiate a quota 12 - che apriranno le danze, mentre alle 21.30 sarà la volta della Lions, che chiuderà la serata con la sfida di A1 femminile che la vedrà affrontare la vice capolista Salerno. In A2 femminile, la Città del Redentore ospiterà a Nuoro le Guerriere Malo alle 14.30 di oggi e domani, invece, la Raimond Sassari farà gli onori di casa con la capolista Ariosto alle 14.30.

