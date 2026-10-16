La Raimond in European Cup: doppia sfida con il Kastrioti  

La Raimond Sassari, capolista della A Gold di pallamano, oggi non disputerà il match interno col Conversano valido per la 7ª giornata, posticipato alle 19 del 27 ottobre, poiché sarà impegnata nel doppio incontro coi kossovari del Kastrioti. Le gare di andata e ritorno del 2° turno di Ehf European Cup si giocheranno entrambe al PalaSantoru, oggi e domani, sempre alle 19.15.

Sullo stesso campo, ma alle 15, spazio alla gara di A Silver tra Ardea Verdeazzurro e Vicentina, rispettivamente 4ª e 7ª in classifica con 5 e 4 punti.

In A1 femminile, invece, trasferta per la Germancar Hac Nuoro (10ª con 2 punti), attesa alle 15.30 a Mestrino (11ª, un punto). Infine, al via oggi la A2 femminile: nel girone B, alle 15, il Città del Redentore affronterà il Leno a Usini e, nel girone D, domani alle 15 la Raimond ospiterà il Petrarca.

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