La Raimond ha il suo Mouriño 

La meticolosa campagna acquisti della Raimond Sassari prosegue e, stavolta, il lavoro certosino del ds Andrea Giordo ha condotto alla corte di coach Durkovic l’italoargentino Gaston Mouriño. Il classe 1994, nativo di Buenos Aires, completerà lo slot dei pivot in cui già figura il confermato Raul Bargelli. Arriva da due stagioni in Romania col Constanta, ma vanta trascorsi in Spagna (Guadalajara, Zamora, Valladolid e Bidasoa Irun) e Russia (Cska Mosca) e due Olimpiadi, Tokyo e Parigi, giocate con l’Argentina.

«Sono fermamente convinto che sia il posto giusto per esprimermi ai massimi livelli, voglio mettere il mio mattoncino per portare questo club il più in alto possibile e disputare la Ehf European Cup sarà un ulteriore stimolo», ha commentato Mouriño. ( v.ch. )

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