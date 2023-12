la RAIMOND ego alza la supercoppa 

Una determinata Raimond Ego Sassari ha conquistato, ieri a Chieti, la Supercoppa Italiana maschile di pallamano. Il secondo trofeo della storia dei turritani - dopo la Coppa Italia 2022 - è arrivato battendo in finale 28-29 (14-16 p.t.) quel Merano che, 8 giorni prima, li aveva travolti in campionato (14-29). Ma in Final4 si è vista un’altra Raimond, che dopo aver superato il Brixen 28-32 sabato in semifinale, ieri ha completato l’opera. A lungo in vantaggio di un paio di lunghezze, in avvio di ripresa ha risposto al ritorno di Merano scardinando la difesa 5-1 con l’extraplayer. Il rossoblù Nardin l’avrebbe potuta chiudere in contropiede al 27’, sul 25-27, ma con fairplay si è fermato per un avversario a terra. Finale concitato, espulsione di Aldini inclusa, però Sassari ha trionfato sotto la magistrale quida di coach Zupo Equisoian: «Questo è lo sport, 8 giorni fa abbiamo perso, ora è arrivato un titolo. Due ottime gare, siamo stati la squadra migliore». Entusiasta il ds Andrea Giordo: «Dopo le sconfitte in finale di Supercoppa 2022 e in quella scudetto 2023, è la giusta ricompensa per gruppo e società».

