La Raimond Ego all’assalto della Supercoppa 

Un altro appuntamento con la storia per la Raimond Ego Sassari, che alle 17 di oggi, nella finalissima di Supercoppa di pallamano maschile contro i Black Devils Merano, proverà a mettere in bacheca il secondo trofeo della propria storia dopo la Coppa Italia 2022. Ieri sera, a Chieti, i turritani hanno conquistato il passaggio nel turno vincendo 32-28 la seconda semifinale della Final4, contro il Brixen. Premiata la costanza dei rossoblù, che dopo aver chiuso il primo tempo avanti 16-15, hanno allungato nella ripresa, complice anche il calo finale degli altoatesini. Decisivi, con sei reti a testa, Manojlovic, Della Vecchia e De Oliveira. I ragazzi di coach Zupo Equisoain ora se la vedranno col Merano, che nel pomeriggio di ieri aveva battuto 26-29 (15-16 p.t.) il Fasano. Il match contro la capolista della A Gold (20 punti, +6 su Sassari) sarà un’occasione di riscatto per la Raimond, che appena una settimana fa era stata travolta 15-29 in casa proprio dal Merano, scatenando le ire della dirigenza rossoblù.

RIPRODUZIONE RISERVATA