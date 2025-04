la Raimond di Durkovic supera anche il fasano 

Seconda vittoria in altrettante gare con coach Durkovic al timone per la Raimond Sassari, che sabato ha superato Fasano 34-24 (15-13 p.t). I sassaresi, quarti a quota 31 nella A Gold di pallamano, sono a 2 lunghezze dalla capolista Cassano Magnago, a cui faranno visita nel turno infrasettimanale in programma alle 16 di mercoledì.

In A Silver, una Verdeazzurro già certa dei playout ha chiuso la stagione regolare battendo 29-19 il fanalino di coda Mascialuga, mentre nella penultima giornata della A1 femminile, la Lions Sassari, ultima e già retrocessa, è stata travolta 29-45 dal Padova, penultimo.

Nella A2 femminile, mentre la Raimond ha osservato un turno di riposo, il Man Città del Redentore, battuto 28-27 a Oderzo, ha chiuso la stagione ultimo con 5 punti. Vittoria di misura per l’Hac Nuoro, 27-26, sulla capolista Mestrino, che conserva 2 punti di vantaggio. A una partita dal termine, le due formazioni sono già certe dei playoff. ( v.ch. )

RIPRODUZIONE RISERVATA