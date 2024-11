La Raimond completa la rincorsa: è in testa 

Il successo nel recupero dell’ottava giornata, disputato martedì in casa dei campioni d’Italia del Fasano, ha proiettato una concreta e ambiziosa Raimond Sassari in vetta alla A Gold di pallamano, a 18 punti, assieme al Conversano. La 9ª vittoria in 10 partite di campionato è arrivata col punteggio di 27-29 (13-14 p.t.) dopo aver condotto a lungo, ma sempre con uno scarto minimo, una gara in cui i turritani hanno siglato il parziale decisivo negli ultimi 10’ e in cui si è distinto, con 11 reti, il solito Hamidovic. Nota negativa l’espulsione del pivot Miri al 44’. Il prossimo impegno sarà il match interno col Merano (5º con 14 punti) in programma al PalaSantoru alle 18.30 di sabato.

Gli altri campionati

Alla stessa ora, in Sicilia, si giocherà l’incontro della 7ª giornata di A Silver che vedrà la Verdeazzurro, 10ª con 4 punti, di scena sul parquet dell’Haenna, 4ª con 3 lunghezze di vantaggio.

In A1 femminile, Lions, ultima, ai box fino al 23 novembre. Ferma fino al 30, invece, la A2, dove l’Hac Nuoro guida il girone B a punteggio pieno dopo l’ultimo successo sul Malo (15-18), la Raimond, reduce dal 22-22 con l’Oderzo, è 4ª e il Man Città del Redentore, sconfitto 34-19 a Dossobuono, è 7º.

