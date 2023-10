La Rai: «Niente “Belve” per Fedez» Pamela Prati e la morte del nipote  

Dalle parte di viale Mazzini è stata una lunga domenica televisiva. Da chi partiamo?, da Fedez, e non per le sue condizioni di salute – che comunque, e meno male, sono in miglioramento.

Il caso

Fedez è ricoverato da giovedì al Fatebenefratelli di Milano dopo l'emorragia interna causata da due ulcere intestinali che ha molto allarmato visto il precedente tumore raro al pancreas di cui è stato operato nel marzo 2022. E ci resterà ancora per giorni per le cure del caso a cominciare dalle trasfusioni che come lui stesso ha detto «mi hanno salvato la vita». Con grande probabilità non avrebbe potuto accettare l'invito di Francesca Fagnani al programma di Rai2 “Belve”, quanto meno lo avrebbe dovuto rimandare. Ma il problema non si pone visto che la Rai ha comunque bloccato tutto. Cosa che ha non poco infastiditola giornalista che esplicitamente ha dichiarato di non condividere la linea e di sperare che ci si ripensi. Il ciclo di “Belve” è appena cominciato e martedi sera sarà la seconda delle cinque puntate previste. La Rai augura una pronta guarigione a Fedez, ma quanto alla partecipazione a “Belve” non l'ha ritenuta opportuna. Spiega la Fagnani: «Solo un chiarimento: è vero che la dirigenza Rai non ha ritenuta opportuna la sua presenza al mio programma. Non condivido questa decisione: “Belve” non ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così». Ma cosa impedirebbe la partecipazione del popolare personaggio al programma di interviste di Rai 2? Perchè viale Mazzini non lo vuole? In serata trapela da Roma che l'ospitata sarebbe stata retribuita. Come dire: nessuna censura, nessuna strumentalizzazione, non accettiamo il cachet.

Le lacrime

Il salotto di Mara Venier, intanto, ha ospitato non una ma due Prati: Pamela e sua sorella Sebastiana. Le due donne hanno raccontato il dolore che le ha travolte. Il16 giugno, infatti, la showgirl di Ozieri ha perso il nipote Alessio, 40 anni, lottava contro un tumore. A lui ha dedicato la canzone “Sale del Sud”. Parole, immagini, lacrime.

Il ritorno

Tornato a essere, dopo dieci anni, un uomo libero, Fabrizio Corona ha iniziato la sua tournée di canale in canale. Così, dopo la prima uscita proprio da Francesca Fagnani, ieri è stato accolto a “Domenica In”. Lunghissima – e mal gestita – l’intervista condotta da Mara Venier (chi deve essere il protagonista, l’intervistatore o l’intervistato?). Ma Fabrizio Corona si è comunque raccontato senza indugi. Da Lele Mora («Ha avuto un colpo di fulmine per me. Dopo due giorni che mi ha conosciuto mi ha messo in un programma tv») al carcere («Ho strumentalizzato il mio dolore per dimostrare la mia pena ingiusta»). Su Belen Rodriguez: «Lei mi ha lasciato di fronte a 13 anni di galera. E se io non fossi entrato in galera, forse Stefano De Martino non sarebbe mai nato, anzi mai esistito. Se non fossi andato in carcere saremmo stati insieme». E su un presentatore siciliano e famosissimo di cui non fa il nome, Fiorello?, «Mi ha chiamato un personaggio che era tipo me, quando aveva 35-40 anni. Poi ha smesso, oggi è il personaggio migliore della televisione italiana, è felice, è sereno. Io lo invidio, ma tra me e me dico se arrivo a 60 anni con una vita come la sua, preferisco morire prima» (f.f.) .

